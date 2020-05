Coronavirus : Communiqué Coronavirus (COM-19) au Burkina Faso

A la date du 04 mai 2020, la situation de la COVID-19 au Burkina Faso se présente comme suit :

256 échantillons analysés dont 33 cas suspects, 205 contacts et 18 contrôles ;

16 nouveaux cas confirmés dont 11 cas importés (Niger et Turquie) et 05 transmissions communautaires (04 à Ouagadougou et 01 à Sebba);

03 guérisons, portant à 548, le total des guérisons ;

02 décès, portant le total à 48 ;

92 cas actifs. Au total 688 cas ont été confirmés dont 267 femmes et 421 hommes depuis le 09 mars 2020.

Le gouvernement remercie tous les acteurs pour leur engagement et leur détermination dans la lutte contre la COVID-19.

Le gouvernement appelle la population à l'engagement et à la responsabilité par le respect strict des mesures et gestes barrières pour rompre la propagation de la maladie à Coronavirus.