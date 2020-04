Coronavirus - Côte d'Ivoire : Le gouvernement va pourvoir à la disponibilité et à la gratuité des masques

Le Premier Ministre ivoirien, Amadou GON Coulibaly, a indiqué le 21 avril 2020, lors d'un point de presse à Abidjan que le gouvernement travaille à assurer la disponibilité et la gratuité des masques, en application des mesures de prévention édictées par le Conseil national de sécurité (CNS) afin de freiner la propagation du Coronavirus.

"S’agissant du port du masque, le gouvernement travaille à assurer leur disponibilité et leur gratuité pour tous, en mettant l’accent sur les personnels de santé, plus directement exposés à la maladie, et sur les Forces de Défense et de Sécurité", a déclaré Amadou Gon Coulibaly.

Ainsi, l’importation de 200 millions de masques sanitaires a été autorisée par le gouvernement. Une commande de 131 millions de masques a déjà été passée, dont 30 millions seront disponibles dans le courant de cette semaine et le reste le 5 mai 2020.

D'autre part, la Nouvelle Pharmacie de la Santé Publique s'attèle à passer en commande 69 millions de masques complémentaires. L'industrie textile locale a également été sollicitée pour la confection de masques lavables et réutilisables.

"Les essais et tests réalisés par le Laboratoire National de la Santé Publique sur les spécimens de masques proposés par le Groupe UTEXI/COTIVO et l’armée sont concluants. Les autres offres de productions reçues suivront le même processus. Une première commande de cinq millions de masques textiles certifiés sera passée avec ces fournisseurs cette semaine », a précisé le Chef du gouvernement.

Les modalités pratiques de distribution des masques seront définies, en collaboration avec la Nouvelle Pharmacie de la Santé Publique. Les cibles, prioritaires seront les marchés, les centres de commerce et les transports publics.

Le 9 avril dernier, le CNS a décidé du port obligatoire du masque dans le Grand Abidjan, épicentre de la pandémie.