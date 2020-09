Coronavirus - Côte d’Ivoire : Les voyageurs au départ et à destination de la Côte d’Ivoire doivent se munir d’une attestation de covid-19 négatif datant de 7 jours

Par un communiqué conjoint, datant du 22 Septembre, le Ministère de la Santé et de l'Hygiène Publique et celui des Transports ont annoncé que les voyageurs au départ et à destination de la Côte d’Ivoire devront désormais se munir d'une attestation de covid-19 négatif datant de 7 jours au plus, à compter du 24 septembre 2020.

Le délai de l'attestation du test Covid-19 négatif réalisé par la technique PCR qui devait dater de 3 jours au maximum, après décision du Conseil des Ministres du 5 Août 2020, passe désormais à sept (7) jours à partir de la date de prélèvement, selon un communiqué officiel transmis à Abidjan.net.

En plus, les voyageurs devront s'acquitter de paiement des frais de 50 000f désormais possible sur la plateforme électronique de paiement en ligne.

Enfin, le Ministre de la Santé et de l'Hygiène Publique et le Ministre des Transports ont tenu à rappeler que seules les attestations du test covid-19 négatif délivrées par les personnes et/ou structures habilitées par leurs ministères seront acceptés par les autorités sanitaires.