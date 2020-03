Coronavirus – Côte d’Ivoire : Point de la situation de la maladie à Coronavirus (COVID-19) du 30 mars 2020

Au 30 mars 2020, trois (3) nouveaux cas confirmés de maladie à Coronavirus (COVID-19) ont été enregistrés en Côte d’Ivoire, portant à cent soixante-huit (168) le nombre total de cas dont six (6) guérisons et un (1) décès. Le gouvernement rappelle que la maladie à Coronavirus (COVID-19) est très contagieuse et mortelle. Les populations sont […]

