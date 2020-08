Coronavirus - Djibouti : Point de Presse sur la Situation COVID-19 le 17 Aout 2020

En ce Lundi 17 Aout 2020, les principales données relatives à l'évolution de l'épidémie du Covid-19 en République de Djibouti se déclinent comme suit :

• 09 patients ont été déclarés guéris ;

• 298 tests ont été réalisés ;

• 03 personnes sont détectées positives ;

• 00 décès.

La situation épidémiologique de la Covid-19 reste stabiisee et maitrisée à un faible niveau de transmission communautare grâce à l'efficacité de nos dispositifs de contrôle et de surveillance mis en place au niveau des différents points d'entrée du pays. La stratégie triaxiale «tester, pister et traiter » contribue également à l'assèchement progressif des clusters.

Tous ces efforts de riposte doivent parallèlement être soutenus par la population à travers l'application collective des gestes barrières et des mesures préventives pour faire barrage à la circulation du virus au sein de la communauté :

- Le port de masque,

- Le lavage fréquent des mains au savon ou l'utilisation du gel hydro alcoolique,

- La distanciation physique d'au moins un mètre.

La protection et la surveillance des personnes vulnérables (personnes âgées de plus de 60 ans et celles porteuses des maladies chroniques) constituent aussi une priorité pour prévenir et éviter toutes complications médicales.

Pour toutes informations utiles en cas de suspicions ou d'apparitions des signes symptomatiques du Covid-19, n'hésitez pas à contacter le numéro vert 1517 qui est à votre disposition 24 heures/24 et 07 jours/07.

Enfin, le bilan global se résume comme suit :

• 63 299 tests ont été réalisés ;

• 5 372 personnes ont été diagnostiquées positives au Covid-19 ;

• 5 211 cas ont été déclarés guéris ;

• 59 décès ont été enregistrés depuis le début de la pandémie en République de Djibouti.

• Restez vigilants. Respectez les gestes barrières.

• Protégez-vous et protégez les autres.