Coronavirus – Ethiopia: COVID-19 update (5 January 2021)

Daily: Laboratory Test: 3,934 Severe Cases: 245 New Recovered: 203 New Deaths: 13 New Cases: 322 Total: Laboratory Test: 1,826,056 Active Cases: 11,463 Total Recovered: 112,813 Total Deaths: 1,963 Total Cases: 126,241 Read more on https://africa-newsroom.com/press/coronavirus-ethiopia-covid19-update-5-january-2021?lang=en

Daily: Laboratory Test: 3,934 Severe Cases: 245 New Recovered: 203 New Deaths: 13 New Cases: 322

Total: Laboratory Test: 1,826,056 Active Cases: 11,463 Total Recovered...



Source : http://feedproxy.google.com/~r/Appa-sourceTheAfric...