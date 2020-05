Coronavirus - Gabon : Conférence de presse du jeudi 7 mai 2020

Réception d’équipements de protection

Dans le cadre de la riposte contre le Covid-19, nous avons réceptionné aujourd’hui un autre lot d’équipements de protection. Ces équipements sont composés de 8 900 000 masques chirurgicaux, 1 100 000 masques de protection KN95 et 30 000 lunettes de protection. Ces équipements seront prioritairement distribués aux professionnels de santé, aux forces de défense et de sécurité.

Sur la commande globale de 15 millions de masques, l’instruction nous a été donnée de procéder à la distribution d’un tiers de la commande globale à la population, soit 5 millions de masques. L’objectif est de les rendre disponibles auprès de la population tel que promis par le président de la République, chef de l’État. Les modalités de distribution de ces masques vous seront communiquées dans les prochains jours.

Situation épidémiologique

La propagation communautaire du Covid-19 évolue chaque jour de manière exponentielle. Ce jour, 65 nouveaux cas positifs ont été enregistrés. Ce qui représente un bon brutal.

En effet, les 65 nouveaux cas sont issus du dépistage effectué sur les cas contacts de Franceville (20/25), du dépistage massif dans les sites de dépistage de Libreville (28/90) et du dépistage actif des cas contacts (17/136). Ce qui porte à 504 le nombre total de cas déclarés positifs au Covid-19 au Gabon.

Pour ce qui est de la ville de Franceville, une antenne médicale des services de santé militaire accompagnés d’experts du ministère de la Santé y a été dépêchée pour renforcer le dispositif sanitaire dans le Haut-Ogooué.

Onze (11) nouvelles guérisons ont été enregistrées, soit un total de 110 personnes guéries.

Nous comptons 504 cas testés positifs dont 110 guéris et 8 décès.

Respect des mesures barrières

L’épidémie du Coronavirus migre progressivement vers l’intérieur du pays et les populations vivant dans les provinces doivent dorénavant comprendre que l’épidémie ne concerne plus uniquement Libreville mais toutes les provinces. Les départements, les districts, les cantons et mêmes les villages doivent appliquer les mesures barrières. L’ennemi est là, il circule, affecte nos familles et n’arrêtera jamais de nous surprendre si nous ne respectons pas les gestes barrières qui sont le port obligatoire du masque, la distanciation physique, le lavage des mains, se saluer sans se serrer la main et éviter les embrassades.

***Rappel des gestes barrières

Se laver fréquemment les mains avec de l’eau et du savon ou un gel hydro- alcoolique ;

En cas de toux et d’éternuement, se couvrir la bouche et le nez avec le coude fléchi ou un mouchoir. Jeter immédiatement le mouchoir et se laver les mains ;

Éviter tout contact étroit avec une personne ayant de la fièvre et de la toux ;

Saluer sans se serrer la main et éviter les embrassades ;

Nettoyer les objets et les surfaces souillés.

Pour toute information complémentaire, appelez gratuitement le 1410.

« Appliquer les mesures barrières, c’est protéger ceux qu’on aime. »