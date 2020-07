Coronavirus – Gabon : Don d’équipement de protection par le groupe Maersk pour la réponse COVID-19

Le groupe Maersk, représenté par le directeur général de Maersk Gabon, M. Daniel Gitau Mwangi, a effectué un don d’équipements de protection individuelle au COPILcoronavirus composé de 25000 masques, 200 lunettes, 260 gels, 400 combinaisons et 400 surchaussures. Read more on https://africa-newsroom.com/press/coronavirus-gabon–don-dequipement-de-protection-par-le-groupe-maersk-pour-la-reponse-covid19?lang=fr

