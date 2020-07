COVID-19 cases per county; Nairobi 175, Mombasa 28, , Busia 18, Kiambu 11, Kajiado 9, Migori 9, Uasin Gishu 8, Machakos 6, Narok (2), Makueni (1), & Muranga (1) Read more on https://africa-newsroom.com/press/coronavirus-kenya-distribution-of-cases-by-county-as-of-2-july-2020/?lang=en

COVID-19 cases per county; Nairobi 175, Mombasa 28, , Busia 18, Kiambu 11, Kajiado 9, Migori 9, Uasin Gishu 8, Machakos 6, Narok (2), Makueni (1), & Muranga (1) Read more on http://feedproxy.google.com/~r/Appa-sourceTheAfric...