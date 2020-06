New cases: 45 Total confirmed cases: 848 Total active cases: 578 Total recovered: 259 Total number of tests conducted: 11174 Total deaths: 11 Read more on https://africa-newsroom.com/press/coronavirus-malawi-covid19-daily-information-update-23rd-june-2020?lang=en

