Coronavirus – Mali : Communique N°35 du 09 avril 2020 du Ministere de la Sante et des Affaires Sociales sur le su ivi des actions de prevention et de riposte face a la maladie a coronavirus

Conformément à son engagement de tenir régulièrement informée l’opinion nationale et internationale de la situation épidémiologique au Mali, le Ministère de la Santé et des Affaires Sociales communique : Ce jour, 09 avril 2020, les services de santé ont enregistré 15 nouveaux cas de COVID-19, 0 décès et 6 patients guéris : – Région de […]

