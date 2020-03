Coronavirus - Modalités de la suspension de la délivrance de visas

Dans le contexte de la crise sanitaire liée à l’épidémie de COVID-19, le Ministère de l’Intérieur et le Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères ont demandé aux Consulats généraux d’interrompre jusqu’à nouvel ordre la délivrance de visas à compter du 17 mars 2020. Cette décision concerne l’ensemble des catégories de visas (court séjour, long séjour et Outre-Mer) et l’ensemble des documents de voyage (passeports ordinaires, diplomatiques et officiels).

Les dossiers de demande de visas de court séjour (Schengen et Outre-Mer) et les passeports sont restitués entre 8h30 et 13h30 jusque vendredi 27 mars inclus aux demandeurs via le centre TLS. Nous vous prions de respecter les mesures d’hygiène préconisées lorsque vous vous rendrez au centre.

Lorsque l’activité de délivrance des visas reprendra, ces demandeurs pourront solliciter la gratuité des frais de visas pour une prochaine demande, sur présentation de la quittance de leur demande non traitée et du courrier qui leur été adressé et qui est joint au passeport.

Les dossiers de demandes de visas de long séjour pour conjoint de Français, regroupement familial et visa de retour peuvent être conservés au Consulat général dans l’attente de la reprise de l’activité. En effet, notamment pour les dossiers qui relèvent de la vie privée et familiale, le délai de traitement peut être long et la suspension momentanée de la délivrance des visas ne remet pas en cause le projet d’installation en France.

Les passeports des autres demandeurs de visas de long séjour sont envoyés au centre TLS (l’application « TLS Tunis » vous permet de savoir si votre passeport est disponible à TLS) . Les passeports sont restitués entre 8h30 et 13h30 du lundi au vendredi jusqu’au 27 mars inclus hors jour férié au centre TLS. Nous vous prions de respecter les mesures d’hygiène préconisées lorsque vous vous rendrez au centre.

Lorsque l’activité de délivrance des visas reprendra, ces demandeurs pourront solliciter la gratuité des frais de visas pour une prochaine demande, sur présentation de la quittance de leur demande non traitée et du courrier qui leur été adressé ce jour et qui est joint au passeport.

Par décision des ministères de l’Intérieur et des Affaires étrangères, le centre TLS de Tunis, comme les autres centres, ne peut accepter aucun dépôt de dossier. L’ensemble des rendez-vous prévus jusqu’au 31 mars inclus est annulé. TLS procède actuellement à l’information des demandeurs de l’annulation de leur rendez-vous. La prise de tout nouveau rendez-vous est suspendue jusqu’à nouvel ordre.

Le Centre TLS conservera les passeports que les demandeurs n’auraient pas retirés et en fournira la liste au Consulat général.

Le centre d’appel de TLS reste ouvert de 8h30 à 13h30 pour informer les demandeurs.

Les demandeurs ayant obtenu un visa avant la fermeture des frontières pourront se signaler auprès du Consulat général lors de la reprise d’activité selon des modalités qui seront définies prochainement. Des modalités spécifiques de traitement de ces demandes seront mises en place.