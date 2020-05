Coronavirus - Niger : Le Gouvernement du Niger et WhatApp lancent un ChatBot pour répondre aux questions liées au COVID-19 avec l’appui de Facebook

Fruit d’une collaboration entre Facebook Inc., le Ministère de la Santé Publique et l’UNICEF, le Niger a officiellement lancé ce jour un « ChatBot » sur le réseau social Whatsapp, pour permettre à tous les utilisateurs de disposer d’informations fiables et à jour sur la situation du Covid-19 au Niger et pour répondre à tout questionnement autour de la maladie.

"Ce nouveau service, gratuit, a été conçu pour répondre aux questions du public sur le coronavirus et pour fournir des informations rapides, fiables et officielles 24 heures sur 24. C’est pour cette raison que nous avons collaboré avec Facebook, non seulement pour combattre les rumeurs, mais aussi pour offrir au public des informations fiables, crédibles et des conseils pratiques pour lui permettre de se protéger du coronavirus », a déclaré Dr Idi Illiassou Maïnassara, Ministre de la Santé Publique au Niger.

Ce Chatbot offre une panoplie d’informations aux utilisateurs - incluant des conseils pratiques sur comment se protéger du coronavirus, des réponses aux questions fréquentes que se pose le public, des orientations pour vérifier les faits et stopper les rumeurs, des conseils pratiques aux voyageurs ainsi que toutes autres questions que les utilisateurs souhaiteraient poser. A cet effet, le Ministère de la Santé Publique a mis un dispositif composé de médecins et de communicateurs pour répondre directement aux inquiétudes de la population.

Pour exploiter ce service, les utilisateurs de WhatsApp peuvent enregistrer le numéro +227 80 06 60 30 dans leurs contacts téléphoniques, puis envoyer n’importe quel mot dans un message WhatsApp pour démarrer la conversation. Le bot répondra ensuite via une série de menus, couvrant les informations clés sur Covid-19.

“Nous sommes heureux de pouvoir fournir au Ministère de la Santé du Niger des outils de communication qui l'aideront à répondre aux questions des citoyens sur le Covid-19 et rendre facilement accessibles des conseils de santé fiables et crédibles” a déclaré Balkissa Idé Siddo, Responsable des affaires publiques de Facebook pour l'Afrique francophone.

L’accès aux technologies de l’information et de la communication a enregistré une croissance fulgurante au Niger au cours des dernières années. Près de la moitié de la population a accès à la téléphonie mobile et le pays compte plus de 400,000 utilisateurs actifs sur les réseaux sociaux, selon Global Web Index 2020.

"Au côté d’autres partenaires, l’UNICEF continue d’explorer les voies et moyens innovants possibles afin d’élargir la portée des messages de prévention sur le Covid-19 et d’offrir à un maximum de personnes les informations et connaissances nécessaires pour leur permettre de se protéger du virus", a pour sa part déclaré Dr. Félicité Tchibindat, Représentante de l’UNICEF au Niger.

En appui au Ministère de la Santé Publique, l’UNICEF soutient également l’Agence Nationale de la Société de l’Information (ANSI) pour la mise à disposition, la gestion et la modération de la ligne 701 et du site d’information dédié www.coronavirus.ne, devenu aujourd’hui le site de référence sur la situation du Covid-19 dans le pays.

