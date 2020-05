Coronavirus – Niger : Le Gouvernement du Niger et WhatApp lancent un ChatBot pour répondre aux questions liées au COVID-19 avec l’appui de Facebook

Fruit d’une collaboration entre Facebook Inc., le Ministère de la Santé Publique et l’UNICEF, le Niger a officiellement lancé ce jour un « ChatBot » sur le réseau social Whatsapp, pour permettre à tous les utilisateurs de disposer d’informations fiables et à jour sur la situation du Covid-19 au Niger et pour répondre à tout […]

