Coronavirus - Niger : Table ronde des Partenaires Techniques et Financiers (PTF) pour le financement du plan global de réponse à la pandémie du COVID-19

Dans le cadre de la réponse à la pandémie due au coronavirus (Covid-19), le Niger vient d’élaborer son plan de réponse avec l’appui de ses partenaires. Ce plan qui prend en compte tous les domaines de la lutte contre cette pandémie a présenté le 25 Mars aux partenaires au développement du Niger à travers une table ronde organisée par le comité interministériel COVID19 sous la Présidence de Son Excellence le Premier Ministre du Niger, Mr Brigi Rafini. L’objectif de cette rencontre était de mobiliser les ressources nécessaires pour la mise en œuvre de ce plan.

La table ronde a réuni les Représentants des coopérations bilatérales et multilatérales, les Représentants du Système des Nations Unies, les Représentants des ONG internationales ainsi que les membres du Gouvernement, membres du comité interministériel.

Le plan de Réponse à la pandémie du COVID19 du Niger présenté aux partenaires est articulé autour de 2 axes, à savoir :

La réponse sanitaire, notamment la prévention, la sensibilisation, le contrôle et la prise en charge des personnes affectées

L’atténuation des effets négatifs de la pandémie sur les activités socioéconomiques du pays prenant en compte l’appui à la consommation des ménages, le soutien aux entreprises des secteurs les plus touchées et la préservation de l’emploi.

Trois présentations ont été faites et ont porté sur la situation épidémiologique de la pandémie faite la Représentante de l’OMS au Niger, l’évaluation de l’impact économique de la pandémie sur le pays faite par l’expert en économie et budget du Ministère de l’économie et des finances, et les informations sur les actions entreprises par le gouvernement dans le cadre de la gestion de la pandémie assurée par le Secrétaire Général du MSP.

Les PTF ont félicité le gouvernement pour les mesures déjà entreprises et pour avoir élaboré le plan de réponse prenant en compte aussi bien les effets sanitaires de la pandémie que les effets négatifs de la pandémie sur la situation socioéconomique du pays.

Le Premier Ministre s’est réjoui de la qualité et la franchise des échanges ainsi que de la marque de solidarité des partenaires se traduisant par leurs engagements à accompagner le gouvernement dans la mise en œuvre de ce plan global de réponse à la pandémie dont le budget s’elève à environ 597 milliard de Francs CFA.

Après les discussions et les échanges les partenaires se sont prononcés sur leur contribution immédiates et sur les autres contributions qui seront confirmées ultérieurement. Les promesses s’élèvent à la fin de la table ronde à un montant de 127.655.000 000 de Francs CFA (soit 25% environ) dont 12 milliards garantis par le Système des Nations Unies. Les principaux partenaires ayant annoncé leurs contributions sont : le SNU (y compris la Banque Mondiale), la BOAD, l’AFD, l’UE, la Coopération Allemande, Enabel, FMI et la BID.

Par ailleurs les partenaires se sont engagés à réajuster leurs procédures de décaissement compte tenu de l’urgence pour faciliter le déblocage de ces fonds.

Le gouvernement et les Partenaires Techniques et Financiers ont convenu de maintenir et renforcer leur collaboration afin de suivre de manière rapprochée l’évolution de la maladie, la mise en œuvre des actions de riposte et la mobilisation des moyens nécessaires.

Certains partenaires ont promis de discuter avec leur hiérarchie pour pouvoir annoncer officiellement leurs contributions dans les plus brefs délais.

Source : https://who-africa.africa-newsroom.com/press/coron...