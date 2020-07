Coronavirus - République Centrafricaine : L’appui multiforme de la MINUSCA à la préfecture de la Ouaka

La préfecture de la Ouaka a servi de cadre, les 20, 21 et 23 juillet 2020, à l’expression de l’engagement de la MINUSCA à accompagner l’Etat centrafricain dans ses efforts de lutte contre le COVID-19, mais aussi dans d’autres domaines.

Trois lots de matériels dans le cadre de Projets à impact rapide (QIPS) initiés par la Section des affaires civiles de la MINUSCA ont été remis sous la présidence du Préfet, en présence du Chef de bureau par intérim de la MINUSCA et de nombreuses autorités locales.

Dans un contexte de crise sanitaire de COVID-19 qui n’épargne pas la préfecture de la Ouaka, le premier lot de matériels, d’un montant total de 23.377.600 FCFA, est allé au secteur de la santé. Il est composé de 2.000 masques de protection, 500 flacons de gel désinfectant, 2 congélateurs, 500 gants, 12 pulvérisateurs, 10 équipements de protection individuelle et 50 boîtes de chlore. Ils sont essentiellement destinés au personnel soignant qui est en première ligne dans la lutte contre la pandémie, s’exposant davantage aux risques de contamination.

Le secteur éducatif est le bénéficiaire du second lot composé de 800 tables-bancs et de matériels didactiques, pour un coût total de 20.295.000 FCFA. Une bouffée d’oxygène pour un secteur vital mais confronté à de nombreuses difficultés.

Le troisième lot évalué à 14.000.000 FCFA est revenu à la Coordination des femmes islamiques de la Ouaka. Il s’agit de 129 moulins à manioc pour les aider dans la transformation à but commercial du manioc, nourriture de base en RCA, et ainsi contribuer à élever leur pouvoir économique.

La réalisation de ces projets est le fruit d’une étroite collaboration entre les différentes sections de la MINUSCA. Elle est aussi le résultat du partenariat entre la Mission onusienne et les ONG locales qui en ont assuré la mise en œuvre.

En réceptionnant ces matériels au nom de ces administrés, le Préfet de la Ouaka, Victor Bissekoin, a remercié la MINUSCA pour les efforts qu’elle ne cesse de déployer aux côtés du Gouvernement centrafricain pour le relèvement de sa préfecture. « La spécificité de ce don réside dans le fait qu’il est exclusivement destiné au personnel médical qui est en première ligne de la lutte contre la pandémie », a précisé l’autorité préfectorale, pour ensuite rappeler aux bénéficiaires directs la « nécessité d’en faire bon usage pour qu’ils profitent à toute la communauté et non aux individus ». Il a enfin relevé que les défis restent énormes et a dit compter sur la MINUSCA pour les relever ensemble.

Pour le Chef du bureau par intérim Albert Diouf, la RCA peut continuer par compter sur la MINUSCA qui continuera toujours par se tenir aux côtés du peuple aussi longtemps que nécessaire pour relever les défis de paix, de sécurité, de cohésion sociale et de développement.

