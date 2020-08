Coronavirus - République Centrafricaine : Nana Mambéré, Haute Kotto, Mbomou - les sensibilisations se poursuivent d’une province à l’autre

Dans le cadre de la prévention et de la lutte contre la maladie à Coronavirus, la MINUSCA apporte son appui aux autorités locales tout en poursuivant la sensibilisation démarrée depuis le déclenchement de la pandémie.

Dans la Nana Mambéré, ce sont ainsi 500 masques, cinq sceaux de lavages des mains, deux cartons de savons et 20 postes radios qui ont été remis par la MINUSCA aux responsables éducatifs du Lycée de Bouar et 300 masques, 5 sceaux de lavages des mains, un lot d’affiches et 20 postes radios à ceux du Collège d’Enseignement Secondaire de Bouar. Pour Michel AZOUZOU, proviseur du lycée moderne de Bouar, « des parents s’inquiétaient pour le respect strict des mesures barrières dans les salles et dans la cour. A travers ce geste, nous avons de quoi empêcher la propagation de cette pandémie au sein des deux établissements secondaires. Les affiches nous permettront de sensibiliser les élèves en classe et ceux qui ne sont pas encore en place et les postes radios pour écouter les informations. »

Du côté de Bangassou, la sensibilisation a porté principalement sur les mesures préventives de lutte contre la COVID-19 en lien avec les droits de l’Homme. Trente-huit élèves dont 14 filles de l’école primaire Kembeline de Bangassou ont été entretenus sur la nécessité du respect des différentes mesures pour éviter tout éventuelle flambée de la maladie et empêcher que des mesures plus restrictives des libertés fondamentales ne soient prises par l’Etat au nom de la protection de la santé publique pour endiguer la maladie. Au total trois séances de sensibilisation sur la COVID-19 particulièrement sur ses symptômes, les mesures barrières et sur les droits de l’Homme et de l’enfant. Cette sensibilisation a permis à l’équipe de la MINUSCA de distribuer aux élèves des masques ainsi qu’aux trois enseignants de chaque salle de classe et les a recommandés de les porter d’une manière permanente.

Dans la sous-Préfecture de Gambo, la Mission à travers sa section CVR-DDR a remis aux autorités locales et à la population un kit important de prévention contre COVID-19. Cette remise est intervenue lors de la mission effectuée par l’équipe CVR-DDR dans la Sous-préfecture de Gambo la semaine dernière. La MINUSCA a ainsi fait don de 500 masques, 300 morceaux de savon et 15 litres de chlore pour le lavage des mains à l’ANE de Gambo pour encourager le processus d’inscription des électeurs dans ce contexte de crise sanitaire. Les centres de santé de Gambo ont, eux aussi, reçu 500 masques, 600 morceaux de savon, 3 bannières de sensibilisation, 2 thermoFlashs et 45 litres. Les élèves en classe d’examen qui ont repris les cours ont reçu une dotation de 100 masques. Un millier de masques et 2 thermoFlash ont été mis à la disposition de la municipalité de Pombolo.

Dans l’Est du pays, à Bria, la MINUSCA a organisé une séance de sensibilisation pour 10 membres de l’Association des personnes handicapées déplacées du site PK3. Lors de cette session, les participants ont également été sensibilisés sur les gestes barrières contre le COVID-19.

Source : https://www.africa-newsroom.com/press/coronavirus-...