Coronavirus - République Démocratique du Congo : Situation Épidémiologique COVID-19 à Kinshasa, en Ituri au Nord/Sud Kivu, Kwilu, Haut-Katanga et Kongo Central au 18 Mai 2020

Depuis le début de l’épidémie déclarée le 10 mars 2020, le cumul des cas est de 1,629, dont 1,628 cas confirmés et 1 cas probable. Au total, il y a eu 61 décès (60 cas confirmés et 1 cas probable) et 290 personnes guéries ;

• 508 cas suspects en cours d’investigation ;

• 91 nouveaux cas confirmés, dont 89 à Kinshasa, 2 dans le Haut-Katanga ;

• 18 nouvelles personnes sorties guéries ;

• Aucun nouveau décès parmi les cas confirmés ;

• 1065 patients en bonne évolution.

*Les 7 provinces touchées :

• Kinshasa : 1,511 cas ;

• Kongo Central : 82 cas ;

• Nord-Kivu : 15 cas ;

• Haut-Katanga : 13 cas ;

• Sud-Kivu : 4 cas ;

• Ituri : 2 cas ;

• Kwilu : 1 cas.