Coronavirus - Sénégal : Communique 52

Ce Mercredi 22 Avril 2020, le Ministère de la Santé et de l'Action Sociale a reçu les résultats des examens virologiques ci-dessous :

sur 482 tests réalisés, 30 sont revenus positifs.

Il s'agit de :

• 26 cas contacts suivis par nos services ;

• 04 cas issus de la transmission communautaire identifiés à Touba

11 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs, et déclarés guéris.

Aucun cas grave n'est à ce jour signalé. L'état de santé des patients hospitalisés est stable.

A ce jour, 442 cas ont été déclarés positifs, dont 253 guéris, 06 décédés, 01 évacué, et donc 182 sous traitement. Comme annoncé hier, Mardi 21 Avril 2020, le Sénégal a enregistré son sixième cas de décès lié au Covid 19. Le Ministère de la Santé et de l'Action Sociale exhorte les populations au respect strict des mesures de prévention collectives et individuelles.