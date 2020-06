Coronavirus – Sierra Leone: Status Update For COVID-19 7 June 2020

Cumulative confirmed positive cases 969 Total number of deaths 48 Active New Cases 23 Active cases at Isolation Centres 313 Cumulative recoveries 608 Number currently in quarantine 1,695 Number discharged from quarantine 5,173 Read more on https://africa-newsroom.com/press/coronavirus-sierra-leone-status-update-for-covid19-7-june-2020?lang=en

Cumulative confirmed positive cases 969

Total number of deaths 48

Active New Cases 23

Active cases at Isolation Centres 313

C...



Source : http://feedproxy.google.com/~r/Appa-sourceTheAfric...