Coronavirus - Tchad : Suivi des Urgences (ETT) - Profils des voyageurs déportés de la Libye et placés en quarantaine dans la ville d’Ounianga Kébir

CONTEXTE ET OBJECTIF

L’outil de suivi des urgences (ETT, Emergency Tracking Tool) de la Matrice de suivi des déplacements (DTM, Displacement Tracking Matrix) a pour but de recueillir des informations sur les mouvements importants et soudains de populations. Depuis le 16 avril 2020, un total de 636 personnes déportées de la Libye et placées en quarantaine dans la ville d’Ounianga Kébir (province de l’Ennedi-Ouest) – conformément aux mesures prises par les autorités tchadiennes afin de prévenir et de contenir la propagation du COVID-19 – ont été identifiées par la DTM. Leurs arrivées ont été rapportées à travers des rapports de suivi des urgences successifs (voir le dernier rapport ETT #65).

