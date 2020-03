Coronavirus-covid/19 : informez-vous sur les mesures d’hygiène et de prévention à respecter en Tunisie

L’OMS a qualifié, le 30 janvier, l’épidémie de coronavirus Covid-19, apparue à Wuhan fin décembre 2019, « d’urgence de santé publique de portée internationale ». A ce jour, plusieurs dizaines de milliers de cas ont été confirmés en Chine et plusieurs autres cas ont été reconnus dans d’autres pays (voir liste des pays concernés et bilan sur le site du Centre européen de prévention et contrôle des maladies).

En Tunisie, les autorités sanitaires locales ont mis en place les mesures et restrictions suivantes :

un contrôle thermique est mis en place au niveau de l’ensemble des points d’entrée sur le territoire tunisien (terrestres, portuaires et aéroportuaires) et toute personne souhaitant entrer en Tunisie a l’obligation de remplir une fiche sanitaire, précisant son itinéraire de voyage et ses coordonnées sur place ;

est mis en place au niveau de l’ensemble des points d’entrée sur le territoire tunisien (terrestres, portuaires et aéroportuaires) et toute personne souhaitant entrer en Tunisie a l’obligation de remplir une fiche sanitaire, précisant son itinéraire de voyage et ses coordonnées sur place ; établissement d’une liste de pays définis comme zone d’exposition à risque. Au 3 mars 2020, cette liste comprend les pays suivants : Chine, Corée du Sud, Iran, Italie (l’ensemble du pays). Les voyageurs en provenance de ces pays sont invités à rester à leur domicile pendant les 14 jours qui suivent leur retour (à compter de la date de départ de la zone d’exposition). Ils pourront faire l’objet d’un suivi par téléphone de la part des autorités sanitaires tunisiennes et doivent immédiatement contacter le SAMU (tel : 190) en cas d’apparition de symptômes d’infection respiratoire (fièvre, toux, difficultés respiratoires) ;

(à compter de la date de départ de la zone d’exposition). Ils pourront faire l’objet d’un suivi par téléphone de la part des autorités sanitaires tunisiennes et doivent immédiatement contacter le SAMU (tel : 190) en cas d’apparition de symptômes d’infection respiratoire (fièvre, toux, difficultés respiratoires) ; les cas suspects, qu’ils présentent des symptômes ou non, peuvent être orientés vers une unité d’isolement pour un suivi médical adapté, la réalisation de prélèvements et tests de diagnostic dès leur arrivée sur le territoire. Restez informé de toute évolution des mesures de prévention prises en Tunisie : Pour toute information sur les recommandations concernant le Coronavirus/Covid-19 en Tunisie, un numéro vert est mis à disposition du public (tél : +216 80 10 19 19) ;

Pour consulter le détail des mesures de prévention en vigueur, vous pouvez consulter le site internet de l’Observatoire des maladies nouvelles et émergentes du ministère tunisien de la Santé ou la page Facebook officielle du ministère tunisien de la Santé Dans le contexte actuel, conformez-vous aux mesures d’hygiène et de prévention suivantes : Se laver fréquemment les mains avec une solution hydro alcoolique ou à l’eau et au savon.

Se couvrir la bouche et le nez avec le pli du coude ou avec un mouchoir en cas de toux ou d’éternuement – jeter le mouchoir immédiatement après et se laver les mains.

Éviter les contacts proches avec les personnes qui ont de la fièvre et qui toussent.

En cas de fièvre, de toux et de difficultés à respirer, consulter un médecin sans tarder et lui indiquer les voyages effectués ou bien appeler directement le SAMU tunisien (190). Si vous avez séjourné dans l’un des pays touchés par l’épidémie de Coronavirus-Covid-19 (Chine, Singapour, Corée du Sud, Iran, ou des régions d’Émilie-Romagne, Lombardie et de Vénétie en Italie), à votre retour et dans les 14 jours suivant votre séjour, il convient d’appliquer les recommandations suivantes : Se conformer aux recommandations émises par les autorités sanitaires tunisiennes ;

Surveiller sa température 2 fois par jour ;

Surveillez l’apparition de symptômes d’infection respiratoire (toux, difficultés à respirer…) ;

Se laver les mains régulièrement ou utiliser une solution hydro-alcoolique ;

Utiliser des mouchoirs à usage unique ;

Tousser ou éternuer dans son coude ;

Réduire les activités non indispensables (cinéma, restaurant, soirées …)

Éviter la fréquentation de lieux où se trouvent des personnes fragiles (hôpitaux, maternités, établissements pour personnes âgées…). En cas de fièvre ou sensation de fièvre, toux, difficultés à respirer, il convient de contacter rapidement le SAMU tunisien (190) et, en cas de difficultés, de prendre l’attache du consulat général de France à Tunis, joignable au numéro de téléphone suivant : (00 216) 31 315 000. Pour obtenir plus d’informations sur le Coronavirus/Covid-19, rendez-vous aux liens suivants : Sur Gouvernement.fr Sur Santé publique France

Sur Conseil aux voyageurs par le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères

Sur Conseils au grand public de l’OMS

Source : https://www.africa-newsroom.com/press/coronavirusc...