Corruption : le président de la transition gabonaise pousse les directeurs généraux à agir

Confrontés aux allégations de détournement de fonds publics, Brice Oligui Nguema a appelé ces hauts fonctionnaires à agir de manière transparente en restituant les fonds volés par leurs propres moyens. Dans le cas contraire, les services de sécurité militaire se chargeront de les interpeller individuellement.



Le président de la transition, le général Brice Oligui Nguema, s'est engagé à instaurer la fermeté, la rigueur et la discipline militaire au sein de l'État gabonais. Moins de 24 heures après sa prestation de serment, au cours de laquelle il a clairement défini ses priorités, il a tenu une réunion avec les Directeurs généraux de l'administration publique et parapublique.



Cette réunion, qui s'est déroulée au Palais présidentiel du Bord de Mer, a été l'occasion pour Brice Clotaire Oligui Nguema de demander instamment aux directeurs généraux impliqués dans des malversations financières, en association avec les membres de la "Young Team", de restituer les fonds volés et de fournir des explications dans un délai de 48 heures. "Tout directeur général qui reconnaît sa participation aux agissements de ce groupe ou qui a pris des sommes excessives doit restituer l'argent et se présenter pour expliquer sa conduite dans les 48 heures", a-t-il souligné. Il a également appelé les présumés coupables à faire preuve de bonne foi, en les avertissant que leur identité était déjà connue.



L'appel à la restitution des fonds volés, bien que difficile à accepter pour certains, est une tentative de réconciliation du président de la transition. Il a clairement indiqué aux personnes concernées les conséquences de leur non-coopération. "Si, dans les 48 heures, vous ne vous êtes pas présentés au B2, à la DGR ou à la DGSS, nous viendrons vous chercher, et vous comprendrez la différence", a-t-il prévenu. La nuit risque d'être longue pour plusieurs directeurs généraux accusés de malversations financières.