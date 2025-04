Côte d’Ivoire : 400 campements bientôt raccordés au réseau électrique par le photovoltaïque

Grâce à des mini-réseaux photovoltaïques, quatre cents campements répartis sur l'ensemble du territoire national seront connectés au réseau électrique. Cette démarche a été facilitée par un accord signé le 19 mars 2025 entre l'État de Côte d'Ivoire et la société allemande GAUFF Engineering.



La signature a été faite pour la partie ivoirienne par Ehouman Kalifa, directeur général de l'Énergie et pour la partie allemande par Romain Charlot, directeur Afrique francophone de GAUFF Engineering. Le protocole d'accord d'un montant total estimé de 150 millions d'euros, s'inscrit dans la stratégie visant à garantir l'accès à une énergie abordable, fiable, inclusive, durable et propre pour toute la population Ivoirienne.



Le projet d'électrification de 400 campements permettra de donner l'accès effectif à l'électricité et à des Activités génératrices de revenus (AGR) à au moins 40 000 ménages ruraux vivant dans des campements du pays. La Côte d'Ivoire s'est engagée à atteindre l'accès universel à l'électricité en 2030, notamment à travers les Énergies Renouvelables Décentralisées (ERD) pour l'électrification des campements éloignés du réseau interconnecté ou difficile d'accès.



Il faut noter que cette convention a été signée dans le cadre du Forum Germano-Africain sur l'Énergie, qui s'est tenue à Berlin du 17 au 19 mars 2025.