Côte d'Ivoire : DAT simplifie la vie des contribuables avec le nouveau service Tax Collect

ABIDJAN, Côte d'Ivoire -- Digital Afrique Telecom (DAT) vient de lancer Tax Collect, une plate-forme interopérable pour permettre la collecte des taxes municipales. Cette passerelle de paiement multicanal permet aux clients contribuables de régler leur impôts et taxes à partir d’un TPE (Terminaux de Paiement Electroniques), d’un smartphone, d’un téléphone portable ordinaire, ou via un ordinateur.



Cette solution dispose d’un module d’enrôlement qui permet d’identifier les contribuables, incluant plusieurs données pouvant aller jusqu’à la géolocalisation.



Simplice Anoh, fondateur et Directeur général de DAT s’est félicité du lancement de ce nouveau service: « Nous sommes ravis de lancer un service qui simplifiera la collecte des taxes et permettra une optimisation du recouvrement. Chez DAT, nous multiplions les opportunités qu’offre la technologie aux Africains et Tax Collect fait partie de cette nouvelle vague de service innovants que nous développons pour mieux répondre aux réalités du marché ».



Tax Collect est ouvert aux municipalités et à leurs agents collecteurs pour faciliter le recouvrement des taxes, sécuriser les fonds et réduire les frais de collecte.



Rapides et sécurisées, les transactions réalisées par le biais de Tax Collect peuvent être effectuées depuis des terminaux mobiles ou des portails Web.



« L’Afrique comptait 104,5 millions de comptes de mobile money en Afrique 2017 (+ 20,9 % par rapport à 2016» a souligné M. Anoh. « Il est important de créer des services qui répondent véritablement aux besoins des africains. C’est la mission que nous nous sommes fixés chez DAT ».