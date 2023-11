Côte d’Ivoire : Guillaume Soro reçu en audience par le Président de la transition du Burkina Faso

« Je tiens à exprimer ma profonde gratitude envers le peuple burkinabé, pour son hospitalité et sa gentillesse légendaires, qui continue d'incarner admirablement les valeurs d'intégrité et de dignité, fidèle en cela à sa réputation de terre d'asile pour tous les opprimés », a souligné dans un tweet, mardi 21 novembre 2023 M. Soro après son audience avec le Président du Burkina Faso, le Capitaine Traoré.



« Je réaffirme mon soutien plein et entier à la lutte héroïque du peuple burkinabé pour le rétablissement de la sécurité sur l'ensemble de son territoire et j'affirme ma disponibilité à contribuer au renforcement des liens d'amitié et de fraternité entre les peuples du Burkina Faso et de la Côte d'Ivoire », a ajouté l’ancien Premier ministre de la Côte d’Ivoire.