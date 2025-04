"FLINTLOCK 2025" a pour objectif principal de consolider et d'améliorer les techniques de combat contre le terrorisme, tout en renforçant les capacités de défense nationale des pays participants. L'exercice mobilise 38 nations, ce qui témoigne de l'importance cruciale de la coopération internationale face aux menaces sécuritaires actuelles.





Participation de Hauts Dirigeants Militaires :





Parmi les personnalités militaires de haut rang présentes à cet exercice, on note la participation du général américain Michael Langley. Sa présence est d'autant plus remarquée qu'il a récemment fait les gros titres en qualifiant le président du Burkina Faso de "voleur d'or", soulignant ainsi les dynamiques géopolitiques complexes et les relations parfois tendues entre les nations impliquées.