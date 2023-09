Côte d’Ivoire : Le budget de l’Etat est passé de 3 189 milliards FCFA en 2012 à 11 694 milliards FCFA en 2023

L’information a été rendue publique par le ministre du Budget et du Portefeuille de l’Etat, Moussa Sanogo dans le cadre de "Gouv’Talk", rendez-vous d’échanges en ligne initié par le Centre d’Information et de Communication gouvernementale (CICG), jeudi 14 septembre 2023 à Abidjan.



« La Côte d’Ivoire a connu des progrès assez importants. En 2012, le niveau de budget de l’Etat qui était de 3 189 milliards FCFA est passé à 11 694 milliards FCFA en 2023. Cela veut dire qu’en une décennie, le budget a été multiplié par 3,5 », a déclaré le ministre Moussa Sanogo.



Selon le ministre du Budget et du portefeuille de l’Etat, la transformation physique du pays est le fruit de cet important progrès économique. Poursuivant, il a souligné que le niveau d’investissements publics est passé à 3 3 38 milliards FCFA en 2023 contre 608 milliards FCFA en 2012, soit une hausse de 5,5 points sur une décennie.



Pour la gestion des entreprises publiques, la Côte d’Ivoire est passée d’un résultat net de 1,4 milliards FCFA en 2017 à un résultat net de 55 milliards FCFA en 2021. Ce résultat a été multiplié par 39 en l’espace de 5 ans.



Il a rappelé que la Côte d’Ivoire a mis en place des outils et des mécanismes dont la mise en œuvre a rendu l’administration budgétaire performante. Il s’agit entre autres du budget programme qui se définit par la gestion axée sur le résultat.



De plus il y a eu la mise en place du système intégré de gestion des opérations budgétaires (SIGOBE) qui permet de gérer l’ensemble des opérations budgétaires, la création de la plateforme e-fournisseur permettant de suivre en temps réel l’état de traitement des commandes, du budget citoyen.



En matière de marché public, il a été mis en place, selon le ministre, une banque de données de prix de référence. L’objectif étant de permettre à l’Etat de payer la bonne dépense.