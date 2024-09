Côte d’Ivoire : Le ministre Kobenan Kouassi Adjoumani en Corée du Sud

La Fondation Saemaul, financée par l'État, est spécialisée dans le développement des zones rurales et a pour mission d'aider la Côte d’Ivoire à s'inspirer de son modèle de développement rural. Ce modèle a été déterminant dans la transformation de la Corée du Sud, faisant passer le pays d'une économie pauvre à une économie développée.



Dans les années 70, le gouvernement sud-coréen a lancé le mouvement "Nouveau village" pour développer les zones rurales. Ce modèle, reconnu pour son succès, a été exporté vers d'autres pays d'Asie et d'Afrique grâce au soutien de l'Agence coréenne d'aide publique. La Fondation Saemaul met en œuvre des projets pilotes dans six pays africains, dont la Côte d’Ivoire, pour développer des techniques agricoles innovantes.



Le programme du ministre inclut des rencontres avec les autorités coréennes, des visites de terrain, ainsi que la signature d'un accord de partenariat pour renforcer la coopération dans le domaine du développement rural.