Côte d’Ivoire/Place et image de la femme dans les médias : La gent féminine invitée à s’exprimer davantage, à oser…

Les femmes ont été invitées à s’exprimer davantage, à oser, à se faire valoir lorsque des temps d’antenne leurs sont données dans les médias audiovisuels ou tout autres supports, de sorte à mériter la place, dont elles méritent dans les médias, la société, etc.



C’est ce qui ressort de la table-ronde organisée par la Haute autorité de la communication audiovisuelle (Haca), ce mercredi 7 mars à Abidjan-Plateau. Cette rencontre qui a réuni plusieurs acteurs de médias a porté sur le thème : « La place et l’image de la femme dans les médias audiovisuels ». Son objectif était de proposer des moyens d’actions susceptibles d’améliorer l’image et la place des femmes dans les médias audiovisuels.



Ainsi pour le président de la Haca, Ibrahim Sy Savané, les femmes doivent se « battre » pour occuper la place qui est la leur. Il a en outre indiqué que la Journée internationale de la femme (Jif) ne doit pas être une occasion de bruyantes réjouissantes. Mais plutôt mise à profit pour réfléchir et agir.



Quant à l’ancienne ministre de la Communication ivoirienne, Danielle Boni Claverie, par ailleurs, présidente de l’Union républicaine pour la démocratie (Urd), certains médias doivent mettent un terme à diffuser dans leurs émissions des images stéréotypées de la femme. Mieux, elle a proposé aux organes de presse de mettre un accent sur la formation et le renforcement des capacités de leurs employés.



La directrice de la radio Côte d’Ivoire, Saly Silué Konaté, tout comme Mariam Coulibaly, la responsable du département production de Fréquence 2, ont toutes deux dénoncé l’attitude des femmes à se désintéresser à certaines émissions radiophoniques qui leurs sont dédiées au profit des hommes. Elles ont appelé à l’engagement des femmes surtout sur des sujets qui les concernent typiquement, tels que l’excision et autres.