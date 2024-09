Côte d’Ivoire : d’importants acquis enregistrés pour l’année scolaire 2024-2025

L’inspecteur général, coordonnateur général de l’Inspection générale du ministère de l’Education nationale et de l’Alphabétisation, Adama Coulibaly, a annoncé l’enregistrement d’importants acquis, à l'entame de l'année scolaire 2024-2025, grâce aux efforts de l’Etat ivoirien.



Il s’agit entre autres, de l’ouverture de 118 nouvelles écoles préscolaires pour 356 salles de classes, de 279 nouvelles écoles primaires pour 1 760 salles de classes, et de 79 nouveaux collèges dont 68 collèges de proximité.



Il a donné ces informations, ce mardi 10 septembre 2024 à Abidjan-Plateau, au cours de « Tout Savoir Sur » (TSS), la conférence de presse hebdomadaire du Centre d’Information et de Communication gouvernementale (CICG), retransmise en direct sur les canaux digitaux du gouvernement de Côte d’Ivoire.



Au titre de l’année scolaire 2024-2025, l’invité du CICG a également annoncé plusieurs autres actions. Notamment l'acquisition et la mise à disposition de 34 098 tables-bancs pour un coût de 2 milliards de FCFA, de 4 116 957 kits scolaires pour les élèves du primaire public, pour un montant de plus de 8,069 milliards de FCFA.



Dans le cadre de la mise en œuvre du Programme National d’Amélioration des Premiers Apprentissages Scolaires (PNAPAS), ce sont 10 156 372 manuels scolaires mis à la disposition des élèves du préscolaire, du primaire (CP1 et CP2) d’un montant global de 12 milliards de FCFA.



Au niveau du dispositif de prêt de manuels scolaires (BONAMAS), ce sont 1 044 000 manuels scolaires qui ont été enregistrés pour 120 000 élèves de 6ème et 5 000 élèves de 5ème, pour un coût total de 3 milliards de FCFA. 24 circonscriptions de l’enseignement préscolaire et primaire ont également été créées.



« Tous ces acquis importants s’inscrivent dans la dynamique résolue d’amélioration des capacités d’accueil, de l’équipement des établissements et du taux de rétention des élèves à l’école », a fait savoir l’inspecteur général Adama Coulibaly. La rentrée des classes 2024-2025 est effective sur l’ensemble du territoire national, depuis le lundi 9 septembre 2024.