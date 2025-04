Côte d’Ivoire : l’Etat appelle à une mobilisation pour le don de sang

Le directeur général du Centre national de Transfusion sanguine (CNTS) de Côte d'Ivoire, le Pr Yassongui Mamadou Sékongo, a exprimé la gratitude du ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle envers toutes les personnes vivant en Côte d'Ivoire qui donnent bénévolement leur sang.



Ce geste, qualifié de « don de vie », reste essentiel pour garantir une autosuffisance en produits sanguins dans le pays. Il s'exprimait ce mardi 22 avril 2025 à Abidjan-Plateau, sur le thème « Transfusion et don de sang en Côte d'Ivoire ». C'était au cours de « Tout Savoir Sur » (TSS), la tribune d'échange hebdomadaire du Centre d'Information et de Communication gouvernementale (CICG), diffusée en direct sur les plateformes digitales du gouvernement.



« Monsieur le ministre de la Santé ne cesse de dire ses remerciements à la population ivoirienne pour son engagement, à ces héros du silence, oui, parce qu'un donneur de sang est un héros », a déclaré le Pr Yassongui Mamadou Sékongo. Il a souligné que pour que la Côte d'Ivoire atteigne l'autosuffisance, chaque donneur doit faire preuve de régularité en renouvelant son don au moins tous les deux mois.



Selon l'invité du CICG, le CNTS prélève actuellement environ 300 000 poches de sang chaque année. Un chiffre important, mais encore insuffisant face aux besoins croissants. « Nous devons faire en sorte que nos stocks puissent atteindre au moins 450 000 poches de produits sanguins dans l'année », a-t-il rappelé.



À l'en croire, les efforts combinés du gouvernement et de la population ont permis une nette amélioration du taux de satisfaction des besoins en sang. « Jusqu'en 2010, nous étions à 54 %. Depuis 2022, nous sommes passés à 94 %, 96 % en 2023 et avons atteint les 100 % en 2024 », a précisé le directeur général du CNTS. Il a rappelé que le don de sang est un acte de solidarité nationale qui sauve des vies.



Pour être éligible, le donneur doit être en bonne santé, avoir entre 18 et 65 ans et peser au minimum 50 kg. À travers cet appel, les autorités ivoiriennes souhaitent maintenir l'élan de générosité des populations et faire du don de sang un réflexe citoyen et régulier.