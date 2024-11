Côte d’Ivoire : le gouvernement institue le zonage agro-industriel dans la filière coton

Le gouvernement a adopté, à l'issue du conseil des ministres de ce mercredi 20 novembre 2024, un décret relatif au zonage agro-industriel dans la filière coton.



« Le zonage agro-industriel s'inscrit dans le cadre des mesures incitatives initiées par le gouvernement pour attirer davantage d'investissements dans la filière coton et promouvoir un appui efficient aux producteurs », a indiqué le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, Amadou Coulibaly.



Poursuivant, il a expliqué que le zonage agro-industriel marque le découpage de la zone de production du coton en dix-huit (18) zones optimales de production et de collectes dénommées zone exclusive d'activités définie autour d'unités d'égrenage.



Ces espaces exclusifs de production, a précisé le porte-parole du gouvernement, seront attribués par délégation contractuelle aux sociétés cotonnières avec pour mission pour chaque opérateur privé d'assurer dans sa zone exclusive d'activités, l'encadrement agricole, l'achat du coton graine et le développement de la filière.