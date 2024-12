Côte d’Ivoire : le gouvernement prend des mesures pour renforcer la sécurité routière

Face aux récents accidents survenus sur plusieurs axes du pays, et ayant fait de nombreuses victimes, le gouvernement ivoirien a pris, le 23 décembre 2024 à Abidjan, des mesures vigoureuses pour renforcer la sécurité routière.



C'était lors d'une conférence de presse co-animée par Oumar Sacko, directeur général des transports terrestres et de la circulation, Étienne Kouakou, directeur de l'Office de sécurité routière (OSER) et le commissaire divisionnaire de police Touré Abdoul Kader, directeur de la Police spéciale de la sécurité routière.



« Depuis le mois d'août 2024, nous avons fait face à une recrudescence d'accidents graves, notamment, trois accidents mortels survenus sur la voie publique. Ces accidents ont occasionné 71 tués et 44 blessés. Sur instruction du ministre Amadou Koné, une série de mesures a été annoncée », a déclaré Oumar Sacko.



Il s'agit, entre autres, du renforcement des contrôles routiers à travers l'extension de la vidéo-verbalisation et de l'intensification des contrôles physiques sur les principaux axes routiers, de l'encadrement des minicars, notamment, de la réglementation stricte des véhicules de type « Massa » pour les trajets interurbains.



Il s’agit également de la formation des conducteurs et mécaniciens, par la mise à niveau pour intégrer les avancées technologiques et assurer un entretien adéquat des véhicules, ainsi que la vérification des véhicules à travers l'immobilisation des véhicules présentant des défaillances techniques et le contrôle renforcé, avant le renouvellement des autorisations de transport.



Oumar Sacko a révélé plusieurs facteurs responsables de ces accidents. Ils ont trait, selon lui, au surnombre de passagers, à l'état mécanique des véhicules, au facteur humain, etc. Il a réaffirmé la volonté du gouvernement de réduire les accidents de la route en Côte d'Ivoire et de sauver des vies. Et d'appeler les usagers de la route au civisme et à la prudence.