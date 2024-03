Côte d’Ivoire : le tabac et les produits dérivés désormais soumis à la règlementation de la concurrence et des prix

« Le Conseil a adopté un décret portant modification de l’annexe du décret n° 2022-167 du 09 mars 2022 fixant la liste des produits soumis à la règlementation de la concurrence et des prix. Ce décret ajoute à la liste des produits soumis à la règlementation de la concurrence et des prix, dans l’annexe du texte susvisé, le tabac et les produits nouveaux et émergents dérivés du tabac », a déclaré Amadou Coulibaly.



Cette mesure s’inscrit dans le cadre de la sauvegarde de la santé publique et de la protection durable des populations, notamment les jeunes contre la consommation du tabac et ses implications nocives pour la santé et l’économie nationale.

La nouvelle disposition permettra de surveiller étroitement leur commercialisation et d’empêcher des prix attractifs et peu dissuasifs pour la consommation.