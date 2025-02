Côte d’Ivoire : ouverture du 1er Forum International des Métiers et des Compétences (FIMEC)

L'enseignement technique est le terreau où germent les génies de nos nations, a déclaré le Premier ministre ivoirien, Robert Beugré Mambé, le 10 février 2025 à Abidjan Sofitel Hôtel Ivoire, devant des milliers de participants, notamment de nombreux apprenants issus des lycées techniques et professionnels ivoiriens.



Le chef du gouvernement présidait l'ouverture officielle du premier Forum International des Métiers et des Compétences (FIMEC) organisé par l'Agence nationale de la Formation professionnelle (AGEFOP) sur le thème « Réinventer la formation professionnelle pour un capital humain, moteur de croissance inclusive et durable ».



« En Italie, en Autriche, en Allemagne, et en France par exemple, quand on regarde le tissu industriel, il est composé de petites et moyennes entreprises, de start-ups, dont la compétence et la qualité de production s'imposent aux grandes industries qui sont elles-mêmes obligées d'aller s'alimenter dans les start-ups, dans les petites et moyennes entreprises parce qu'il y a de la qualité. Et c'est simplement l'enseignement technique qui est à la base de tout cela », a soutenu Robert Beugré Mambé.



Le Premier ministre, lui-même pur produit de l'Enseignement technique, a relevé que les pays tels que la Suisse, l'Allemagne, l'Autriche, les grands pays qu'on appelle les Dragons d'Asie (Corée du Sud, Taïwan, Singapour et Hong Kong), tous ces pays qui bousculent la hiérarchie des grandes nations dans le monde donnent de comprendre que l'enseignement technique et professionnel absorbe plus de 40 à 60% de tout l'effectif des étudiants et élèves dans leurs sociétés : « Alors que nous, pour l'instant, n'avons que 6% à peine. L'écart qu'il y a entre nous et ces grands pays est très important ».



Pour Robert Beugré Mambé, l'enseignement technique est donc une chance pour la Côte d'Ivoire, d'où son message d'espérance et d'encouragement à l'endroit des apprenants : « Alors, je suis venu vous encourager, chers amis. Prenez au sérieux la formation dispensée dans les établissements d'enseignement technique et professionnel. Vous ne perdrez rien ».



Et d'insister : « C'est le matériau de base que vous offre l'enseignement technique. L'avenir est ici dès à présent, il faut le saisir parce que c'est ce que le président désire pour sa jeunesse et la jeunesse doit y être. Il faut simplement accepter de travailler. Car le travail rend le produit que vous allez chercher à l'intérieur de vous-même pour vous l'offrir et pour vous offrir à la société ».



Mieux, pour le chef du gouvernement, l'enseignement technique donne à l'étudiant ou à l'élève au moins trois possibilités : l'apprenant qui sort d'un lycée professionnel ou d'une université technique soit est directement utilisable à l'emploi soit peut s'auto-employer.



Enfin l'enseignement technique fait de l'apprenant un chercheur potentiel qui peut transformer le monde par son travail assidu et sa capacité à comprendre le monde en mouvement. Il a rappelé qu'en vue de renforcer le dispositif d'encadrement de la jeunesse ivoirienne dans le domaine de la formation professionnelle et technique, le président de la République a fait débloquer depuis 2021 plus de 450 milliards de FCFA.