Côte d'Ivoire : un programme pour l'insertion professionnelle d'un million de jeunes d'ici 2030

Après une première cohorte constituée de 160 jeunes, le ministère de l’Enseignement technique, de la Formation professionnelle et de l’Apprentissage, le ministère de la Promotion de la jeunesse, de l’Insertion professionnelle et du service civique et leurs partenaires ont lancé, le 12 juillet 2022, le recrutement de 350 jeunes qui seront formés aux métiers de la grande distribution.



L’objectif général est de former 500 jeunes dans les métiers de la grande distribution avec l’appui des professionnels du secteur, explique le gouvernement. Ces jeunes vont répondre aux besoins quantitatifs et qualitatifs en ressources humaines des entreprises confrontées au manque d’une main-d’œuvre formée pour accompagner le développement du secteur de la grande distribution.



Ces différents recrutements interviennent dans le cadre de l’École de la deuxième chance (E2C), un programme initié par le gouvernement ivoirien pour résorber un stock de personnes sans emploi ou mal insérées.



La phase pilote du projet E2C a démarré en novembre 2021. La formation dure au plus 12 mois. Pour la qualification initiale, sont concernés les femmes et les hommes âgés de 16 à 35 ans. Pour la requalification et la reconversion, il n’y a pas de limite d’âge.



L’École de la deuxième chance figure au nombre des grands chantiers du Programme Social du Gouvernement (PSGouv). Ce programme vise à l’horizon 2030 à traiter un stock d’un million de personnes sans emploi ou mal insérés, avec un objectif intermédiaire de quatre cent mille (400 000) dans le cadre de la mise en œuvre du PSGouv 2 sur la période 2021-2024. Il comprend deux volets importants : la formation par apprentissage de 200 000 personnes en quête de qualification et d’insertion et la formation de 200 000 personnes en quête de qualification et d'insertion à travers des formations qualifiantes de courte durée.