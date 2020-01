Crash d'avion au Soudan : le Tchad présente ses condoléances

Le ministère tchadien des Affaires étrangères a présenté vendredi ses "condoléances les plus émues au gouvernement et au peuple soudanais suite au crash d'avion survenu ce jeudi 2 janvier 2020 non loin d'El Geneina."



Un avion de transport militaire s'est écrasé jeudi au Darfour, dans l'ouest du Soudan. Les 18 passagers sont tous morts, selon l'armée de l'air soudanaise.



L'avion Antonov s'est écrasé quelques minutes après son décollage de l'aéroport de Sabira près de la ville d'El Geneina.



Trois juges, un membre du personnel du PAM, un certain nombre de civils, dont des malades et des enfants, étaient à bord de l'avion, en plus de l'équipage.



La cause de l'accident d'avion, qui s'est produit à dix kilomètres de l'aéroport, n'est pas encore connue.