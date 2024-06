Création d'un Commandement pour l'Afrique au sein de l'armée française

« Le Président de la République, sur le rapport du Premier ministre et du ministre des armées, vu la Constitution, notamment son article 13 ; le conseil des ministres entendu, décrète M. le général de brigade Pascal IANNI, nommé général commandant le commandement pour l'Afrique à la même date », a annoncé le ministère de la défense de la France ce 26 juin 2024.



Cette décision intervient dans un contexte sécuritaire complexe en Afrique, marqué par la persistance de groupes armés non étatiques, la montée en puissance du djihadisme et les tensions géopolitiques croissantes. La France, engagée militairement dans plusieurs pays du continent depuis de nombreuses années, fait face à des défis croissants pour assurer la sécurité et la stabilité de la région.



Le Commandement pour l'Afrique vise à plusieurs objectifs d’améliorer l'efficacité et la coordination des opérations militaires françaises en Afrique. En centralisant la planification et le commandement des opérations, l'armée française espère gagner en réactivité et en synergie.



Renforcer la coopération avec les partenaires africains. Le nouveau commandement devrait favoriser une meilleure collaboration avec les forces armées des pays africains, en vue d'une approche plus concertée des défis sécuritaires.



Adapter les outils militaires aux nouvelles menaces. Face à l'évolution des modes de guerre et à l'émergence de nouvelles menaces, le Commandement pour l'Afrique devrait permettre à l'armée française de mieux s'adapter aux réalités du terrain.



La création de ce nouveau commandement suscite cependant des interrogations et des critiques. Certains observateurs redoutent une militarisation accrue de la politique française en Afrique, tandis que d'autres craignent que cette structure ne renforce les liens de subordination entre la France et ses anciennes colonies.



La création du Commandement pour l'Afrique s'inscrit dans une évolution plus large de la stratégie française en Afrique. L'accent est désormais mis sur le renforcement des capacités africaines en matière de sécurité et de défense, ainsi que sur la promotion d'une approche multilatérale des crises.



En conclusion, la création du Commandement pour l'Afrique constitue un changement important dans l'organisation militaire française en Afrique. Ce nouveau commandement devra relever de nombreux défis pour s'avérer efficace et répondre aux attentes des populations africaines.