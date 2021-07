Crise en Libye : Mohammed el-Menfi exprime sa reconnaissance à l'Union Africaine

Plusieurs questions ont dominé les échanges entre le président de la République du Congo, Denis Sassou N'Guesso,qui dirige le comité de haut niveau de l’Union africaine sur la crise en Libye et le président du conseil présidentiel libyen, Mohamed El- Menfi.



L’aboutissement du processus de réconciliation nationale avant la tenue des élections générales a été l’un des principaux points abordés, selon le président du conseil présidentiel libyen. « La réconciliation nationale est un point important. Donc, l’unification du pays et le processus visant à débarrasser la Libye des groupes rebelles et mercenaires constituent d’importants défis à relever avant d’aller aux élections générales », a soutenu le dirigeant libyen.



Cette étape importante dans le processus épouse la feuille de route de l’Union Africaine, adoptée en janvier 2020 à Brazzaville et qui définissait les principales étapes de préparation et de la tenue du dialogue inter-libyen visant à trouver une solution définitive à la crise qui secoue ce pays depuis 2011. Et Mohammed el-Menfi a dit à la presse que son pays pourra s’ouvrir vers une période électorale après avoir franchi ce stade. « Après tout ça, nous irons aux élections après la stabilité en Libye », a-t-il renchéri.



Il a également renouvelé ses remerciements à Denis Sassou-N’Guesso : « Je réitère mes remerciements à SEM pour tout. J’espère que nous resterons en contact pour résoudre les problèmes qui se posent en Afrique », a-t-il déclaré. Mohammed el-Menfi a salué le retour de la Libye sur la scène internationale africaine. « Je confirme que notre retour au sein de l’Union Africaine et notre rôle qui commence à prendre place en Afrique », a-t-il conclu.