Culture : Tchadiano lance la 5e édition de Tchad Inda Talent

Le directeur artistique de Tchad Inda Talent, l'artiste rappeur Issa Bichara Issa, alias Tchadiano, explique qu'il s'agit d'une compétition qui offre à la jeunesse des activités culturelles et de sensibilisation. La compétition permettra à la jeunesse de valoriser ses talents.



Le représentant du ministère de la Culture et de la Promotion de la diversité, Reoundoum Miandodji Innocent, interpelle tout un chacun à faire taire la violence dans les établissements et à protéger l'environnement.



"Le sujet lié à la protection de l'environnement exige de nous tous des actions citoyennes", indique-t-il. Reoundoum Miandodji Innocent demande aux élèves compétiteurs d'avoir l'esprit de fair-play.



"Tchad inda Talent" est né en 2014. Cette 5ème édition met en compétition 40 établissements de la capitale, publics comme privés, dont 30 d'expression française et 10 d'expression arabe.



Pendant quatre semaines, les établissements vont compétir en dictée, QCM, culture générale, slam et poésie, sans oublier les danses hip-hop et le rap.



La finale aura lieu le 5 mai 2022 à l'Institut français du Tchad.