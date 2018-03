AFRIQUE DHL Global Forwarding nomme Serigne Ndanck Mbaye Directeur Régional pour le Sénégal, la Côte d'Ivoire et le Ghana

1 Mars 2018

ACCRA,Ghana - le 22 Février 2018, -/African Media Agency (AMA)/- DHL Global Forwarding, fournisseur international leader de services de transport aérien, maritime et routier, a nommé Serigne Ndanck Mbaye au poste de directeur Régional pour le Sénégal, la Côte d'Ivoire et le Ghana. Basé à Accra, il aura également en charge la direction nationale du Ghana. Il rendra directement compte à Daniella De Pauw, présidente-directrice générale de DHL Global Forwarding pour l'Afrique subsaharienne.

Le dernier poste de Serigne au sein de DHL Global Forwarding était celui de directeur Général pour le Sénégal, qu'il occupait depuis 2011, et où il a réalisé une croissance à deux chiffres d'année en année. Il a commencé sa carrière dans le secteur logistique en 2004, au sein de la division Express du groupe, en tant que Gateway Manager pour DHL Express Sénégal. De 2008 à 2009, il a occupé divers postes au sein de DHL Express Angola : supervision du centre de services et de l'exploitation, Directeur des Opérations. En 2009, il est nommé à la tête de l'exploitation de DHL Express pour le Cap Vert, la Guinée Bissau, la Gambie et le Sénégal, afin de répondre aux besoins du réseau en termes d'atteinte de ses objectifs (indicateurs de performance) de volume, de valeur et de qualité.



Amadou Diallo, président-directeur général de DHL Global Forwarding Moyen-Orient et Afrique a déclaré : " 2017 a été une année relativement difficile pour les entreprises de la région mais nous sommes optimistes et nous espérons des perspectives plus stables et favorables cette année. Le fait de mettre en place les bons dirigeants avec une attitude gagnante est essentiel pour faire la différence "



Daniella De Pauw, CEO, présidente-directrice générale de DHL Global Forwarding pour l'Afrique subsaharienne, a déclaré, " Le fait d'avoir une personne expérimentée telle que Serigne pour superviser l'entreprise dans ces pays, en particulier la Côte d'Ivoire, où le développement économique est prévu pour atteindre environ 7 % l'année prochaine1, apporte une synergie. Son parcours sans faute en termes de développement de notre entreprise au Sénégal parle de lui-même et je sais qu'il saura diriger nos équipes vers encore plus de réussite. "



Serigne Ndanck Mbaye, Directeur Régional pour le Sénégal, la Côte d'Ivoire et le Ghana, et directeur national de DHL Global Forwarding Ghana, a déclaré : "Pouvoir apporter mon expérience et mon savoir à l'entreprise depuis plus de dix ans a été très enrichissant et je suis prêt à relever encore plus de défis pour faire d'avantage évoluer l'entreprise dans la région. Je souhaite développer une culture d'entreprise dans laquelle nous venons au travail au quotidien sous notre meilleur jour avec le meilleur état d'esprit et le maximum de motivation pour assurer la meilleure expérience à nos clients en terme de performance et de comportement "



Serigne dispose entre autres d'une maîtrise en sciences économiques et logistique et transport de l'Université du Littoral Côte d'Opale à Dunkerque (France). Il est également formateur expérimenté au sein du Centr Trainmar - un centre de formation logistique leader en Afrique de l'Ouest - pour le cursus de maîtrise " gestion portuaire " et conférencier à la Bordeaux Management School sur le thème de la trajectoire.



