Décès de Mikhaïl Gorbatchev, l'ancien dirigeant de l'URSS

Mikhaïl Gorbatchev, le premier président de l'Union soviétique, est décédé, a annoncé mardi l'hôpital central. Il était âgé de 91 ans.



"Ce soir, après une maladie grave et prolongée, Mikhail Sergeyevich Gorbachev est décédé", a déclaré l'hôpital.



Gorbatchev est né le 2 mars 1931. Il a été diplômé du département de droit de l'université d'État de Moscou en 1955 et a ensuite reçu une deuxième éducation en 1967 à l'institut agricole de Stavropol.



Gorbatchev a rejoint le parti communiste en 1952 et est devenu membre de son comité central en 1971. Dernier secrétaire général du Comité central du Parti communiste, il a été élu à ce poste en 1985 à la suite du décès de son prédécesseur Konstantin Tchernenko.



Gorbatchev a promu la glasnost - une politique de discussion ouverte des questions politiques et sociales - et la perestroïka, une politique de réformes politiques et économiques. Il a été le premier et le dernier président de l'Union soviétique, remportant les élections pour ce poste en mars 1990 et démissionnant le 25 décembre 1991. Gorbatchev a reçu le prix Nobel de la paix en 1990. Après avoir quitté la présidence soviétique, il s'est engagé dans des activités sociales et littéraires.