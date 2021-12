Décès de l'archevêque Desmond Tutu, icône de la lutte contre l'apartheid

Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a réagit en exprimant « au nom de tous les Sud-Africains, sa profonde tristesse ».



« Le décès de l’archevêque émérite Desmond Tutu est un nouveau chapitre de deuil dans l’adieu de notre nation à une génération de Sud-Africains exceptionnels qui nous ont légué une Afrique du Sud libérée », a ajouté Cyril Ramaphosa.



Auteur d'une théologie ubuntu de la réconciliation, il fut ensuite le président de la Commission de la vérité et de la réconciliation, chargée de faire la lumière sur les crimes et les exactions politiques commis, durant l'apartheid, au nom des gouvernements sud-africains, mais également les crimes et exactions commis au nom des mouvements de libération nationale.