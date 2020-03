Des dons de la MINUSCA pour les victimes des pluies de Kolongo

A l’initiative de l’association du personnel national de la MINUSCA, les victimes des pluies diluviennes d’octobre 2019 ont reçu, le samedi 7 mars 2020 sur le site à Kolongo, un lot important de vivres et non-vivres. Des dons collectés auprès de l’ensemble des personnels nationaux et internationaux à Bangui et en provinces, pour soutenir ces populations qui ont pratiquement tout perdu à l’issue des intempéries. Par ce geste, a expliqué le Président de l’association du personnel national de la Mission, Jaafar Guerezebanga, « les personnels de la MINUSCA veulent montrer combien ils sont sensibles à ce qui arrive à la population. Nous sommes aujourd’hui à vos côtés, car nous sommes une famille. La MINUSCA est toujours aux côtés des Centrafricains et soutient les efforts du Gouvernement » en vue de venir à bout de cette triste situation.

« Cette catastrophe nous a impactés négativement sur le plan socioéconomique. Nos besoins demeureront tant que nous serons sur ce site », a déploré le porte-parole des déplacés, Ngbeya Fleury Garçon, délégué du site Kolongo, plaidant pour des abris plus sûrs.

Au nom du leadership et de tout le personnel de la Mission, Carole Baudoin de la section Réforme du secteur de la sécurité (RSS) a salué la clairvoyance des personnel national et la solidarité de leurs collègues internationaux. « Tout ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Ces inondations étaient une alerte, un appel à la prudence. Il convient donc de prendre des mesures pour éviter que vous soyez sinistrés une nouvelle fois », a-t-elle indiqué.

Pour rappel, conformément à son mandat de protection des civils, la MINUSCA avait été, dès les premières heures du sinistre, aux côtés des populations déplacées en leur apportant de l’eau potable via sa Force, entre autres.