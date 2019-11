Des employés de Cargill en Côte d'Ivoire aident des élèves à planter 15 000 arbres

Aujourd'hui, les employés de Cargill (http://www.Cargill.com) et les élèves des écoles de Bonikro et Boali, en Côte d'Ivoire, ont pris part à la plantation de 15000 plants d'arbres pour sensibiliser la population sur l'importance du reboisement des terres pour les communautés.

Télécharger document : http://bit.ly/2OsozoL

La stratégie nationale du gouvernement de Côte d'Ivoire pour la réhabilitation, la préservation et l'expansion de ses forêts, vise à augmenter le taux de couverture forestière de 20 %, d’ici 2045.

Afin de promouvoir les objectifs du gouvernement, le Ministère Ivoirien des Eaux et Forêts organise une activité annuelle de plantation d’arbres, « Un jour, 1 million d’arbres », le 15 novembre.

Pour le programme de cette année, 60 employés de Cargill et des élèves des villages de Bonikro et de Boali ont planté 7500 arbres dans chacune de leurs communautés. Les deux villages sont situés dans les zones d'approvisionnement des coopératives partenaires SOCODD et de COOPAAHS . Ces coopératives participent à la Cargill Cocoa Promise.

L'activité de plantation fait partie du projet d’éducation « Une école, 5 hectares de forêt », lancé par le Ministère des Eaux et Forêts et le Ministère de l'Education Nationale, qui encourage les écoles à replanter cinq hectares de zones déboisées près de leurs écoles.

Des représentants locaux du Ministère des Eaux et Forêts (MINEF) et du Ministère Ivoirien de l'Environnement, ainsi que des dirigeants des coopératives SOCODD et COOPAAHS étaient présents pour soutenir les élèves et sensibiliser le public sur l'importance des forêts pour leurs communautés et l’environnement.

En plus du repiquage des plants, l'événement s’est également focalisé sur le don par Cargill d'un préau pour l'école de Bonikro au Ministère de l’Education.

« C’est une excellente occasion pour nous de soutenir des initiatives qui sensibilisent les jeunes sur l’importance des forêts pour leurs communautés et l’environnement. En collaboration avec nos partenaires, nous sommes à la recherche de la façon dont nous pouvons mettre en œuvre et adapter des activités de restauration et de conservation novatrices et percutantes qui nous permettront d'améliorer les moyens de subsistance des agriculteurs tout en protégeant l'environnement naturel pour les générations à venir », a dit Lionel Soulard, directeur Afrique de l’ouest de Cargill.

Cargill est signataire de l'Initiative Cocoa & Forests (CFI) - un partenariat public-privé lancé en 2017 qui réunit les gouvernements de la Côte d'Ivoire et du Ghana, ainsi que les grandes entreprises de cacao et de chocolat déterminées à mettre fin à la déforestation et à restaurer les zones forestières.

Ce Plan d'Action, CFI, prévoit de planter près d’1 million d'arbres d’ici 2022.

Cet engagement fait partie du Plan d’Action Stratégique « Protéger Notre Planète » de Cargill. Il définit les mesures concrètes prise par l’entreprise afin d’éliminer la déforestation dans sa chaîne d’approvisionnement directe du cacao et réduire son impact sur l’environnement global.

« Nous pensons qu'une approche collective dans laquelle chacun joue son rôle, permettra d’accomplir plus. Nous reconnaissons l’importance de partager les meilleures pratiques, et de développer des initiatives qui agrémente les activités. Et enfin nous reconnaissons l’importance de travailler sur le terrain, en étroite collaboration, avec des partenaires compétents, qui connaissent le contexte et la culture locale mieux que nous. C’est en travaillant ensemble, sur des projets tels que « Un jour, un million d’arbres », que nous pourrons faire de cette vision une réalité », a conclu Lionel Soulard.

Contacts Médias :

April Nelson

Email : april_nelson@cargill.com

Sophie Hamdad

Email : sophie@soprod.tv

Tel : +225-54-44-20-60

A propos de Cargill :

Dans 70 pays, Les 160 000 employés de Cargill (http://www.Cargill.com) travaillent sans relâche à la réalisation de notre objectif, qui est de nourrir le monde de manière sûre, responsable et durable. Chaque jour, nous mettons en contact les agriculteurs avec les marchés, les clients avec les ingrédients, et les hommes et les animaux avec les aliments dont ils ont besoin pour prospérer. Nous combinons 154 années d'expérience avec les nouvelles technologies et connaissances pour servir de partenaire de confiance des clients dans les domaines de l'alimentation, de l'agriculture, des finances et de l'industrie dans plus de 125 pays. Côte à côte, nous construisons un avenir plus fort et durable pour l'agriculture.

A propos de Cargill Cacao & Chocolat :

Cargill Cacao & Chocolat (http://bit.ly/2nk1daG) fournit du cacao et du chocolat de haute qualité de manière plus durable dans le monde entier. Grâce à des actions en matière de sécurité d’approvisionnement, de développement durable et d’expertise sensorielle, nous proposons une vaste gamme de produits et de services exceptionnels, standardisés et personnalisés. De plus, nous offrons à nos clients une connaissance approfondie du marché. Nous bâtissons une chaîne d’approvisionnement solide, équitable et transparente depuis les fèves jusqu’à la tablette, avec l’ambition de contribuer à façonner les standards de l’industrie. Afin d’assurer un approvisionnement plus transparent en fèves de cacao de qualité, Cargill a implanté ses propres opérations logistiques et de négoce au Brésil, au Cameroun, en Côte d’Ivoire, au Ghana et en Indonésie. Notre initiative « Cargill Cocoa Promise » témoigne de notre engagement à permettre aux agriculteurs et à leurs communautés d’améliorer leurs revenus et conditions de vie. Nous disposons d’une équipe de 3600 experts passionnés de cacao et de chocolat répartis sur 54 sites. Pour de plus amples informations, consultez le site http://bit.ly/2nk1daG

A propos de Cargill en Côte d’Ivoire :

Cargill est actif en Côte d'Ivoire depuis 1997 et emploie 450 personnes sur quatre sites : Abidjan, Daloa, Gagnoa et San Pedro. Notre réseau de centres d’achat, d’équipes commerciales, de développement durable et de recherche sur les cultures, travaillent en étroite collaboration avec les producteurs de cacao et les communautés locales pour obtenir des fèves de cacao cultivées localement pour notre usine de transformation ultramoderne. Notre usine produit des produits à base de cacao pour les clients du secteur alimentaire et de la confiserie dans le monde entier. De plus, nous achetons et commercialisons du coton en Côte d'Ivoire et sur les marchés voisins d'Afrique de l'Ouest.

À propos de « Cargill Cocoa Promise » :

Nous avons démarré l’initiative « Cargill Cocoa Promise (http://bit.ly/2kSROGm) » en 2012 dans le but d’harmoniser nos initiatives dans les pays d’origine. Notre engagement à améliorer les moyens de subsistance des agriculteurs et des communautés de manière holistique permettra le développement d’une activité prospère et durable pour les générations à venir. Les pays d’origine sont le Brésil, le Cameroun, la Côte d’Ivoire, le Ghana et l’Indonésie. Pour en savoir plus sur les engagements de Cargill Cocoa & Chocolat, en matière de développement durable, cliquez ici : http://bit.ly/2kSROGm

Source : https://www.africa-newsroom.com/press/des-employes...