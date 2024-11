Le 23 novembre 2024, la deuxième journée de la conférence internationale intitulée “La Crimée dans le monde: comprendre le sud de l’Ukraine” s’est tenue à Kiev. Cette conférence, financée par l’Union Européenne, a rassemblé des experts internationaux pour discuter de la situation en Crimée et de la résistance ukrainienne face à l’agression russe.



La session était centrée sur le thème “Défis pour les peuples autochtones du monde entier: pouvons-nous construire la solidarité ?”. Suleiman Mamutov, membre du Forum permanent des Nations Unies et représentant des Yézidis en Irak, a comparé la répression subie par les Yézidis en Irak à celle de la population de Crimée sous l’occupation russe, évoquant les crimes de grande ampleur, incluant sexisme, racisme et violences religieuses, que ce soit le génocide ou l’asservissement sexuel.



Natia Navrouzov, directrice exécutive d’une ONG mondiale axée sur les Yézidis en Irak, a rapporté que l’invasion de l’Irak par l’État Islamique en août 2014 a poussé près de 200 000 Yézidis à l’exil, les femmes et jeunes filles subissant des violences extrêmes.



La conférence a également abordé l’opération militaire russe en Crimée débutée le 20 février 2014. Les participants ont discuté des violations massives des droits humains commises par les forces russes, incluant des détentions arbitraires, de la torture, et des répressions des manifestations pacifiques.



Les intervenants ont souligné que la Russie avait imposé des restrictions sévères sur les communications, coupant l’accès à internet et aux médias ukrainiens, tout en diffusant des récits de propagande dans les écoles et en enrôlant des jeunes dans des mouvements patriotiques russes.



Un autre panéliste a souligné la campagne de désinformation russe visant à manipuler l’opinion publique mondiale, la Russie cherchant à se présenter comme la victime d’une guerre imposée par l’Occident.



La conférence a également discuté de la désinformation et de la perception internationale de la situation en Ukraine, en particulier en Crimée, comparant l’occupation russe à d’autres luttes de libération contre la domination coloniale.