Des experts internationaux louent les quatre projets de transformation du mode de vie à Riyad

Un groupe d’éminents experts internationaux de divers domaines universitaires et professionnels s'est réuni hier pour discuter d'un investissement d'une valeur de 23 milliards de dollars pour la ville de Riyad consacrés aux quatre grands projets récemment annoncés. Ces projets visent à transformer la ville et améliorer le bien-être de millions de citoyens dans la capitale.



Le Forum Expert métier (Subject Matter Expert "SME") s'est déroulé le 1er et 2 mai 2019 au Centre d'Exposition King Fahad Library Plaza. Les débats ont porté sur un certain nombre de sujets, dont le développement urbain durable, la conservation de l'environnement, le bien-être socio-économique, l'art, la culture et la facilitation d'un mode de vie sain pour tous les citoyens.



Ces 4 projets de bien-être permettront d'améliorer considérablement le mode de vie des saoudiens. En effet, ils offrent un environnement plus vert et plus sain et encouragent les citoyens saoudiens à participer davantage à la vie culturelle et sportive, et ce conformément à l'initiative Saudi Vision 2030. Ces projets s'inscrivent dans le cadre d'un plan de développement massif pour la capitale Riyad, soulignant ainsi le leadership de l'Arabie saoudite en matière d'urbanisation durable et de gestion de l'environnement.



Le programme s’articule autour de quatre grands projets. King Salman Park, l’un des parcs urbains les plus vastes au monde, d’une superficie de 13 km2, soit environ quatre fois la superficie de Central Park à New York. Le parc, outre ses espaces étendus verts, comprendra un théâtre national, un opéra et une académie d'art, et accueillera des événements divertissants, environnementaux et culturels. Green Riyadh - un projet de verdissement urbain qui réduira les niveaux de CO2 et limitera la température ambiante de 2°C. Green Riyadh témoignera des espaces verts avec plus de 7,5 millions d’arbres plantés dans des jardins, des parcs, des mosquées, des écoles et autour des institutions

gouvernementale et sanitaire dans la capitale. Riyadh Art - la galerie de la ville qui comprendra 1 000 installations artistiques et interactives, placées dans des zones résidentielles, des parcs publics, des installations de transport et sur les routes de Riyad. Sports Boulevard - une première dans la région. Au cœur du projet : une piste polyvalente de 135 km de long réservée à la marche, la course à pied, le cyclisme et l'équitation.



"J'ai assisté durant ces deux jours à un événement avant-gardiste, capable de redéfinir une ville en devenir. Ce que Riyad est en train de faire est désormais immense, je ne l’ai jamais vu ailleurs dans le monde - la planification est si intégrée et bien pensée, et la réflexion novatrice est si évidente. Riyad établit les normes. Je tiens à louer ces 4 grands projets", John Rossant, Président et Fondateur de New Cities Foundation.



Pour sa part, Dr. David Griggs, Professeur à l'Institut de Développement durable à l'Université Monash a souligné : "Chacun de ces projets de bien-être est assez extraordinaire. Riyad sera transformée d'une manière que nous ne pouvons pas totalement comprendre. Ces projets ne permettront pas uniquement de transformer cette ville avec ses infrastructures et installations, mais également en matière de santé, de culture, ainsi que le mode de vie des citoyens".



"L'ampleur de ces projets urbains est vraiment impressionnante. La plantation des arbres est une initiative agréable. Peut-être que la plantation de quelques blocs en vaut aussi la peine. Mais ce n’est qu’après avoir planter 7,5 millions d’arbres et accroître le taux de couverture verte de la ville à 9% que l’on peut réellement changer le climat et maintenir une température ambiante dans la ville", a déclaré John Englander, Océanographe et Auteur, commentant les 7,5 millions d'arbres qui seront plantés dans le cadre du projet Green Riyadh.





