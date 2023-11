Des organisations s'unissent pour la réduction de la consommation excessive d'alcool

L'International Alliance for Responsible Drinking (IARD), un organisme à but non lucratif qui se consacre à la réduction de la consommation excessive d'alcool et à la promotion de la consommation responsable, a annoncé aujourd'hui que plus de 80 des plus grandes entreprises du monde ont formé la Global Standards Coalition pour lutter contre et réduire la consommation excessive d'alcool.



Cette collaboration sans précédent, qui sera dirigée par les membres de l'IARD, les producteurs de bière, de vin et de spiritueux les plus importants, rassemblera les principaux détaillants, plateformes de commerce en ligne et entreprises de réseaux sociaux, notamment Meta, Walmart, SPAR International et Uber Eats.



Les signataires mettent en place des politiques et des pratiques pour empêcher la vente et la commercialisation d'alcool aux mineurs, soutiennent les employés et les partenaires avec des ressources et travaillent ensemble pour réduire davantage la consommation excessive d'alcool.