Deux participantes au Programme Féminin de la NBA Academy reçoivent une bourse pour intégrer la SEED Academy

La National Basketball Association (NBA) (www.NBA.com) et le SEED Project (www.SEEDProject.org) une organisation à but non lucratif basée à Thiès, au Sénégal, qui utilise le basket-ball comme plateforme de participation des jeunes à des programmes universitaires, sportifs et de leadership, a annoncé aujourd’hui que deux athlètes féminines d’élite du programme féminin de la NBA Academy (https://on.nba.com/3n9NkpG) avaient chacune reçu une bourse pour intégrer la SEED Academy à Thiès.

Aminata Tal (Sénégal) et Sira Thienou (Mali), qui ont rejoint la SEED Academy le mois dernier, comptaient parmi les meilleures candidates du continent au camp du programme féminin de 2019 de la NBA Academy Africa (https://on.nba.com/3m3STVe) à Saly et ont reçu une bourse en reconnaissance de leur leadership sur le terrain et en dehors. À la SEED Academy, Tal et Thienou bénéficieront d’une formation et d’un tutorat de haut niveau en basket, d’une formation en anglais en seconde langue, d’un développement des compétences fondamentales et de conseils scolaires et professionnels pour les aider à se préparer à la prochaine étape de leur expérience à l’école et sur le terrain de basket.

« Nous sommes fiers de conclure un partenariat avec la SEED Academy dans le cadre de cette initiative, qui confirme l’engouement que nous constatons chez les jeunes femmes du continent à utiliser le basket pour exploiter au mieux leur potentiel et leur leadership en tant que joueuses », a déclaré Astou Ndiaye., championne 2003 de la WNBA et responsable du programme féminin de la NBA Academy Africa. « Aminata et Sira sont des jeunes femmes prometteuses qui excellent sur le terrain et en dehors, et nous espérons que cette opportunité leur servira de tremplin vers une réussite future ».

« L’objectif du programme féminin de la NBA Academy est d’offrir aux jeunes femmes très performantes du continent l’opportunité de développer leur talent en basket et en leadership », a déclaré le PDG de NBA Africa, Victor Williams. « Nous sommes ravis de voir Aminata et Sira franchir une nouvelle étape dans leur parcours de basketteuses et nous nous réjouissons de poursuivre notre collaboration avec le SEED Project pour étendre et renforcer nos efforts de développement du basket auprès de la jeunesse africaine », affirme-t-il.

« Nous sommes ravis qu’Aminata et Sira rejoignent notre groupe d’élèves-athlètes à la SEED Academy, à Thiès », a déclaré Joe Lopez, président du SEED Project. « Les deux candidates ont fait preuve de leur immense talent, de leur passion pour le basket et de leur leadership lors du dernier camp féminin de la NBA Academy Africa. Étant tout aussi déterminées à réussir leurs études, il ne fait aucun doute qu’elles apporteront toutes deux une grande valeur ajoutée au programme féminin de la SEED Academy. »

C’est la première fois que le programme féminin de la NBA Academy accorde des bourses à des athlètes féminines africaines. Cette initiative s’inscrit dans le cadre de l’engagement de la NBA Academy Africa et du SEED Project à soutenir les athlètes féminines africaines d’élite et à utiliser le pouvoir de transformation du basket en faveur d’une formation et d’une éducation de haut niveau.

La NBA Academy Africa est un centre d’entraînement de basket-ball d’élite basé à Saly, au Sénégal, destiné aux meilleurs espoirs masculins de toute l’Afrique. Il s’agit du premier du genre sur le continent. Depuis l’ouverture de l’académie en 2018, la NBA Academy Africa a organisé trois camps du programme féminin de la NBA Academy. Neuf participants aux programmes de la NBA Academy Africa, dont le programme féminin, ont intégré des écoles de la NCAA Division-1 aux États-Unis.

À propos de la NBA Academy :

La NBA Academy (NBAAcademy.nba.com) est une initiative de développement du basket-ball d’élite qui offre aux meilleurs jeunes espoirs hors des États-Unis une approche holistique du développement des joueurs. Le programme de la NBA Academy comprend six académies en Australie, en Chine, en Inde, au Mexique et au Sénégal destinées aux meilleurs espoirs de leurs pays et continents respectifs. En mars 2018, la NBA a lancé le programme féminin de la NBA Academy, une série de camps de développement consacrés au basket-ball à destination des meilleurs espoirs féminins hors des États-Unis au sein des académies de la ligue. Depuis lors, des camps du programme féminin de la NBA Academy ont été organisés en Chine, en Inde, au Mexique et au Sénégal. Pas moins de 42 participantes de la NBA Academy ont intégré des écoles de la NCAA Division-1 et sept ont signé des contrats professionnels. Pour en savoir plus sur le programme de la NBA Academy, rendez-vous sur NBAAcademy.nba.com, sur Twitter @NBAAcademyPR (twitter.com/NBAAcademyPR) et sur Instagram (NBAAcademy) (www.instagram.com/nbaacademy/).

À propos du SEED Project :

Le SEED Project (Sports for Education and Economic Development, (SEEDProject.org) est une organisation non gouvernementale internationale qui estime que chaque jeune en Afrique mérite le droit d’être soutenu pour atteindre leur son potentiel. En se servant du sport comme catalyseur, le SEED Project a pour mission d’éduquer, d’équiper et de donner les moyens aux jeunes de toute l’Afrique de devenir, à leur tour, des acteurs dynamiques du développement sur le continent africain. Basée à Thiès, au Sénégal, sa SEED Academy vient en aide à 40 lycéens et lycéennes par le biais de programmes sportifs, académiques et de leadership en internat et extrascolaire, et ce en respectant les principes d’éducation, de compétences fondamentales et de citoyenneté responsable. Le programme sénégalais du SEED Project bénéficie à environ 2 000 jeunes par an âgés de 6 à 19 ans. Suivez le SEED Project sur : Facebook (https://bit.ly/3m4kYvJ), Twitter (twitter.com/seedproject), Instagram (www.instagram.com/seedproject) et LinkedIn (https://bit.ly/375m7Pa).

Source : https://nba.africa-newsroom.com/press/two-nba-acad...